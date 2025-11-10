Včera večer sa v staropazovskej divadelnej sále konalo slávnostné zatvorenie Divadelného vavrína 2025 a udelenie cien najúspešnejším jednotlivom a súborom na prehliadke. Bol to večer poďakovania všetkým, ktorí stáli na javisku aj v zákulisí. Tým, ktorí tvoria, inšpirujú a dokazujú, že slovenské divadlo má nielen minulosť, ale aj budúcnosť.
Medzi hosťami na slávnostnom zatváracom programe bol prítomný aj Dávid Altdorffer, tretí tajomník Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade.
Výkony hercov na prehliadke sledovali a hodnotili tri poroty: odborná porota, porota obecenstva a porota hodnotiaca kultúru hovoreného slová. Počas prehliadky kultúru hovoreného slova mala na starosti Lýdia Gedeľovská, ktorá včera večer prečítala aj správu. Podľa jej rozhodnutia odmena sa dostala staropazovskému súboru predstavenia Zem.
Správu odbornej poroty prečítal Miroslav Benka. Prvú cenu, zlatú plaketu a zároveň aj cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Sošku Miry Brtkovej, udelili predstaveniu Sliepka Divadelnému súboru KOS Jednota z Hložian.
Druhú cenu, striebornú plaketu, predstaveniu Zem Slovenského divadla VHV SKUS hrdinu Janka Čmelíka a Strediska pre kultúru Stará Pazova.
Tretiu cenu, bronzovú plaketu, udelili predstaveniu Vitajte na zabíjačke alebo Welcome to kví-kví Divadelnej sekcii KUS Jána Kollára zo Selenče.
Ceny najúspešnejším jednotlivcom a súborom udelili predstavitelia spoluorganizátorov prehliadky: Zdenko Uheli, predseda SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, a Svetluša Hlaváčová, koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM.
Na počesť odmenených zahrané bolo hosťujúce predstavenie Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci Jána Čajaka a Michala Babiaka Ecce homo – Ajhľa, človek, v réžii Michala Babiaka a týmto vystúpením bola divadelná prehliadka zatvorená.