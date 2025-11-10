1444 – v bitke pri Varne (Bulharsko) sultán Murad II. porazil uhorsko-poľské vojská. V bitke zahynul aj uhorský kráľ Vladislav I. Jagelovský.
1483 – narodil sa nemecký teológ, kazateľ a reformátor, zakladateľ protestantizmu Martin Luther.
1668 – narodil sa francúzsky skladateľ a organista François Couperin, ústredná postava hudobného života v Paríži na začiatku 18. storočia.
1759 – narodil sa nemecký básnik a dramatik Friedrich Schiller.
1838 – narodil sa srbský socialista Živojin Žujović, prvý propagátor a ideológ socializmu v Srbsku.
1891 – v New Yorku vznikol spolok americko-slovenských žien Živena.
1910 – založená bola Spoločnosť pre srbský jazyk a literatúru z iniciatívy Pavla Popovića, Aleksandra Belića a Jovana Skerlića. Spoločnosť pôsobila do roku 1941.
1919 – narodil sa ruský inžinier Michail Timofejevič Kalašnikov, konštruktér najlepšej automatickej pušky 20. storočia AK-47, známejšej ako Kalašnikov.
1928 – v Japonsku slávnostne korunovali cisára Hirohita.
1938 – zomrel turecký štátnik Kemal Ataturk. Pod jeho vedením bol v roku 1922 zvrhnutý posledný sultán Muhammad VI. a v roku 1923 bola vyhlásená republika.
1945 – komunistická vláda Albánska bola uznaná západnými mocnosťami.
1997 – prezidenti Ruska a Číny Boris Jeľcin a Ťiang Ce-min podpísali deklaráciu, ktorá ukončila dlhoročný hraničný spor medzi oboma krajinami.
2000 – FR Juhoslávia sa stala riadnym členom OBSE (Organizácia pre európsku bezpečnosť a spoluprácu).