Novak Đoković stále nepovedal svoju poslednú a dokázal, že aj pri konci kariéry, už ako 38-ročný športovec, teda seriózny veterán dokáže vyhrať na turnaji. V sobotu mu to vyšlo na podujatí zo série ATP 250 v Aténach, ale triumf Noleho na Majstrovstvách Grécka bol jeden z najsladších v jeho kariére.
Novak porazil vo finále Taliana Lorenza Musettiho výsledkom 2 : 1 (2 : 6, 6 : 3, 7 : 5).
Bol to zároveň jeho 101. titul na okruhu ATP Tour v kariére.
Vo veku 38 rokov a 5 mesiacov sa Đoković stal najstarším víťazom dvojhry mužov na okruhu ATP Tour od jeho vzniku v roku 1990 a tretím najstarším víťazom dvojhry mužov na turnajoch hlavného okruhu v otvorenej ére, čiže Open Era.
Vo finále Musetii lepšie otvoril duel a v prvom sete vyhral 6 : 4. Talian break dosiahol už na začiatku, v treťom game na druhé podávanie Novaka a potom sa mu už podarilo zachrániť každé svoje podávanie a v prvom sete vyhrať. Do konca mal Musetti v prvom dejstve ešte jeden brejkbal, ale ho nevyužil, kým Nole v tej časti hry nemal ani jednu šancu odňať súperovi podávanie.
Už v druhom sete bolo trochu inak. Hralo sa tak, že každý tenista získal game na svoj servis a prvý break bol ihneď aj využitý – vyšlo Nolemu v ôsmom game, ujal sa vedenia 5 : 3, a potom na vlastné podávania jeden brejkbal zachránil, využil setbal a vyrovnal na 1 : 1.
Posledný set bol zvlášť zaujímavý a napínavý. Trval až 89 minút a v ňom bolo niekoľko využitých brejkbalov. Najprv Nole odňal servis súperovi a ujal sa vedenia 2 : 1, ale sa Musetti vypomstil dosť rýchlo, keď vyrovnal na 3 : 3. Znovu Novak rýchlo odpovedal, vyhral game na podávanie rivala, viedol 4 : 3, potom 5 : 4 a podával na triumf.
Predsa, Musetti v najťažších momentoch zahral výborne a vyrovnal na 5 : 5. Ani tu koniec nebol. Už v 11. game znovu vyhral Nole na servis Musettiho, viedol 6 : 5, znovu mal šancu servovať a triumfovať a tentoraz šancu nepremrhal. V poslednom, dvanástom game bol presvedčivý a vyhral tak 101. trofej v kariére na okruhu ATP.
Novak nebude hrať v Turíne
Po včerajšom finále Nole tiež zverejnil informáciu, že nebude hrať na záverečnom ATP turnaji sezóny v Taliansku a tak sa uvoľnilo miesto práve pre jeho rivala vo finále v Aténach, Lorenza Musettiho, ktorý bol prvým náhradníkom.
Podobne ako vlani sa Đoković rozhodol nehrať na záverečnom turnaji sezóny, a tak si zabezpečiť viac času na prípravu novej sezóny, ktorá odštartuje už koncom decembra a naplno sa rozbehne v januári budúceho roka turnajmi v Austrálii a, samozrejme, aj prvým Grand Slam podujatím sezóny Australian Open v Melbourne.
A na sám záver spomeňme to, že Majstrovstvá Grécka 2025 boli úvodným ročníkom turnaja ATP 250 Hellenic Championship. Podujatie sa hralo na tvrdých kurtoch v hale v basketbalovej aréne OAKA, viacúčelovom dejisku, ktoré bolo použité počas Letných olympijských hier 2004 v Aténach. V rámci kalendára ATP toto podujatie nahradilo turnaj Belgrade Open.