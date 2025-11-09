Kultúrno-umelecký spolok Vladimíra Mičátka v Kysáči vyzýva všetkých literárnych autorov z Kysáča, píšucich po slovensky či už poéziu, alebo prózu, aby sa zúčastnili so svojimi prácami na podujatí Kysáčske literárne pero 2025, ktoré sa bude konať už po tretíkrát v priestoroch Slovenského národného domu v utorok 25. novembra 2025.
Básne alebo prozaický text aj v nárečí je potrebné zaslať predsedovi Michalovi Francistymu na e-mail: miso.francisty@gmail.com alebo osobne priniesť do SND.
Treba zaslať 3 nezverejnené básne alebo jeden prozaický text. Najlepší získajú primerané odmeny.