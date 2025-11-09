Po niekoľkých ohláseniach a odkladoch z predchádzajúcich rokov sa nedávno začali konať školenia o používaní pesticídov. Povinnosť absolvovať ich majú všetci poľnohospodári, ktorí sa profesionálne zaoberajú výrobou a predajom potravín.
Certifikát sa vydáva na päť rokov a bude podmienkou pre nákup pesticídov, ale aj pre získanie dotácií.
Povinnosť absolvovať školenie majú všetci profesionálni poľnohospodári. Aby mohli absolvovať školenie a skladať skúšku, potrebné je doložiť dôkaz o zaplatení poplatku vo výške 3 440 dinárov.
Okrem poľnohospodárskych odborných služieb sa školenia o používaní pesticídov uskutočňujú aj na poľnohospodárskych fakultách a vyšších školách. Trvajú desať školských hodín, po ktorých sa skladá test.
Jedným z problémov, ktorý by sa mal vďaka školeniam vyriešiť, je aj zníženie používania pesticídov nakupovaných na čiernom trhu.