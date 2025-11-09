959 – zomrel byzantský cisár Konštantín VII., ktorý bol známy aj svojou literárnou činnosťou.
1750 – narodil sa v Bátovciach náboženský spisovateľ a evanjelický cirkevný hodnostár Martin Hamaliar, spoluzakladateľ Katedry reči a literatúry česko-slovenskej na evanjelickom lýceu v Bratislave.
1818 – narodil sa ruský spisovateľ a dramatik Ivan Sergejevič Turgenev.
1835 – narodil sa srbský hudobný skladateľ slovinského pôvodu Davorin Jenko, autor hudby k srbskej hymne Bože pravde, jeden zo zakladateľov srbskej hudobnej kultúry, člen Srbskej kráľovskej akadémie, zbormajster a dirigent Národného divadla v Belehrade.
1841 – zomrel srbský spisovateľ Milovan Vidaković. Študoval v Irigu, Novom Sade, Temešvári, Segedíne, Kežmarku, kde študoval filozofiu. Pôsobil ako profesor v Novom Sade. Vo svojej dobe bol mimoriadne populárny a čítaný, a potom upadol do zabudnutia, najmä vďaka Vukovi Karadžićovi, ktorého bol odporcom.
1875 – uhorský minister vnútra Koloman Tisza zrušil Maticu slovenskú, ktorá bola obnovená až v roku 1919.
1918 – zomrel francúzsky básnik a spisovateľ Guillaume Apollinaire, jeden zo zakladateľov modernej francúzskej poézie a propagátor avantgardného výtvarného umenia.
1918 – nemecký cisár Viliam II. abdikoval a krajina bola vyhlásená za republiku.
1938 – v Nemecku vypukla tzv. Krištáľová noc, rozsiahly protižidovský pogrom, ktorý si vyžiadal 91 obetí, stovky ťažko zranených, a zničených 7 500 židovských obchodov a bytov a 267 synagóg. Akciu rozpútal minister propagandy Joseph Goebbels.
1970 – zomrel francúzsky generál, politik a štátnik Charles de Gaulle, francúzsky prezident v rokoch 1958-1969.
1985 – ruský veľmajster Garry Kasparov sa stal vo veku 23 rokov najmladším majstrom sveta v šachovej histórii. V zápase o titul zdolal ruského veľmajstra Anatolija Karpova vysoko 13 :11.
1989 – zomrel v Bratislave spisovateľ, dramaturg, filmový a televízny scenárista Alfonz Bednár, významný predstaviteľ slovenskej prózy druhej polovice 20. storočia.
1989 – vedenie bývalej Nemeckej demokratickej republiky oznámilo zmeny v oblasti cestovania na Západ, keď otvorilo pre občanov hranice s Nemeckou spolkovou republikou, uzavreté od augusta 1961. Považuje sa to aj za začiatok pádu Berlínskeho múra.