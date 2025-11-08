V rámci projektu Čistá energia a energetická efektívnosť pre občanov sa v týchto dňoch vo viacerých lokálnych samosprávach organizujú informačné dni. Ich cieľom je občanov informovať o dotáciách a možnostiach zlepšenia energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.
V budove ZO Stará Pazova sa včera uskutočnil takýto informačný deň venovaný zlepšeniu energetickej účinnosti a využívaniu čistých zdrojov v domácnostiach. Ide o program s názvom Čistá energia a energetická účinnosť pre občanov Srbska, ktorý sa realizuje za podpory Ministerstva baníctva a energetiky a Obce Stará Pazova. Cieľom projektu je, aby si občania pomocou štátnych a obecných dotácií zlepšili svoje podmienky bývania a znížili náklady na energiu.
Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, povedal, že záujem občanov je mimoriadne veľký a prínosy projektu sú mnohostranné. Má to význam pri výmene okien, zateplení fasády a všetkého iného, čo je možné týmto projektom zlepšiť. Občania získavajú veľké výhody a na informačnom dni sa zúčastnili aj členovia projektového tímu. Náčelníčka Oddelenia pre hospodárstvo Suzana Ilićová a koordinátorka uvedeného programu Marina Savićová podrobne všetkým zainteresovaným občanom vysvetlili, čo je všetko potrebné na prihlásenie sa do výzvy, od podania žiadostí až po samotnú realizáciu prác. Občania mali možnosť dozvedieť sa o všetkých podrobnostiach súbehu, o podmienkach účasti vo verejnej výzve a o výhodách, ktoré zlepšenie energetickej efektívnosti prináša: od znižovania spotreby energie a nákladov až po ochranu životného prostredia.
Zapojením sa do projektu môžu občania získať dotácie vo výške 50 až 65 percent z celkovej hodnoty investície na výmenu stolárskych prác, zateplenie, fasádu, neefektívne kotly, inštaláciu slnečných kolektorov či panelov na výrobu elektriny pre vlastnú potrebu. Občania, ktorí sú na tom finančne slabšie, majú k dispozícii dotácie až do výšky 90 percent z celkovej hodnoty energetickej sanácie.
Obec Stará Pazova tento program realizuje už štvrtý rok zaradom a rozpočet sa každoročne zvyšuje. Tento rok je vyčlenených 40 miliónov zo strany obce a 40 miliónov z ministerstva. Verejná výzva bude zverejnená v blízkej budúcnosti a potrvá až do vyčerpania finančných prostriedkov.