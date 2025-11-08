Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva oznámilo, že poľnohospodárom bolo v tomto roku doteraz vyplatených 97,6 miliardy dinárov, čo predstavuje viac ako 93 percent plánovaných platieb v rámci štátnych stimulov.
Na základe nariadenia vlády o rozdeľovaní stimulov na rok 2025 je na podporu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka určených 109,6 miliardy dinárov. Cieľom dotácií je udržať stabilné príjmy poľnohospodárov, zlepšiť život na vidieku, chrániť životné prostredie a posilniť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva.
Medzi hlavné formy podpory patria základné subvencie – 18 000 dinárov na hektár, vrátenie spotrebnej dane z nafty, ako aj dotácie pre chovateľov hospodárskych zvierat – do 55 000 dinárov na kravu a 18 000 na prasnicu. Farmári môžu získať aj príspevky na osivo či nákup traktorov a poľnohospodárskeho vybavenia.
O podporu môžu žiadať registrované poľnohospodárske gazdovstvá, ktoré spĺňajú podmienky ministerstva a vedia preukázať svoje investície a využívanú pôdu.