V septembri do Kulpína dorazili ťažké stroje podniku Vojvodinaput – Bačkaput Nový Sad, aby sa pracovníci tohto podniku pustili do rekonštrukcie niektorých ciest.
Práce sa začali v Ulici Ledine dôkladným čistením okrajov ciest z obidvoch strán. Potom, za pomoci ťažkých strojov, pracovali na odstraňovaní hornej, veľmi zničenej vrstvy asfaltu. Po úprave cesty nasledovalo asfaltovanie – položenie novej vrstvy asfaltu.
Okrem celej Ulice Ledine obnovu asfaltových ciest realizovali aj v Kollárovej, Radničkej a Nušićovej ulici.
Spomenuté cesty boli veľmi zničené a ich rekonštrukcia už bola nevyhnutná.
Po náročnej práci na asfaltovaní niekoľkých dôležitých ciest sa pracovníci zamerali aj na asfaltovanie parkoviska vedľa pravoslávneho cintorína, sčasti aj pred pravoslávnou farou v Kulpíne, rekonštrukciu chodníka a parkoviska vedľa evanjelického kostola v centre Kulpína.
Vykonávatelia prác efektívne využili priaznivé, väčšinou suché a slnečné septembrové a októbrové dni, aby boli spomenuté časti určené na prepravu a parkovanie lepšie prejazdné a pohodlnejšie.