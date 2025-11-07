Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s veľvyslancom Ruskej federácie Alexandrom Bocan-Charčenkom.
Ako sa uvádza na facebookovej stránke prezidenta, v rozhovore sa zamerali na bilaterálne vzťahy, energetickú stabilitu a regionálne výzvy. Osobitnú pozornosť venovali dodávkam plynu a podmienkam, ktoré zabezpečujú bezpečnosť, predvídateľnosť cien a ďalšiu diverzifikáciu zdrojov.
„Pokiaľ ide o NIS a všetky relevantné opatrenia a obmedzenia, náš cieľ zostáva rovnaký: plne rešpektovať medzinárodné záväzky, a zároveň chrániť energetickú bezpečnosť, pracovné miesta a investície v Srbsku. Srbsko bude pokračovať v dialógu, a to rozhodne a pragmaticky, chrániac záujmy svojich občanov. Som presvedčený, že rozhovor zostáva najlepšou cestou k prekonaniu výziev a zaisteniu spoľahlivej energetickej budúcnosti pre našu krajinu,“ uviedol prezident Vučić.