Od 6. do 9. novembra sa v Starej Pazove koná 55. ročník Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín. Slávnostné otvorenie festivalu bolo včera večer v tamojšej divadelnej sále a zatvorenie a vyhlásenie víťazov je naplánované na nedeľu o 20.00 h. Spoluorganizátormi prehliadky, ktorú finančne podporil ÚSŽZ, sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Stará Pazova, SKUS hrdinu Janka Čmelíka a uskutočnenie prehliadky podporilo Stredisko pre kultúru Stará Pazova.
Slávnostné otvorenie prehliadky štartovalo príležitostným otváracím programom, ktorý moderovala Danica Vrbová, koordinátorka prehliadky. Hostí, medzi ktorými bola aj Tamara Gujová, pomocníčka pokrajinskej tajomníčky pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, slovenskou ľudovou piesňou a prednesom krásneho slova uvítali Staropazovčania – Boris Babík, operný spevák, a Andrej Simendić, absolútny víťaz tohtoročnej republikovej recitačnej súťaže vo Valjeve.
Na otvorení prehliadky sa v mene Obce Stará Pazova a Strediska pre kultúru Stará Pazova prihovorila Libuška Lakatošová, riaditeľka strediska, ktorá poukázala na veľký význam organizovania divadelnej prehliadky, a Divadelný vavrín 2025 slávnostne otvorila Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM.
„Je pre mňa veľkou cťou prihovoriť sa vám na vstupe do ďalšieho ročníka Divadelného vavrína – Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby. Toto podujatie už päťdesiatpäť rokov spája ľudí, ktorí majú radi javisko, našu slovenskú reč, pohyb, ale rovnako tak aj smiech a slzu. Spája predovšetkým ľudí, ktorí po práci a každodenných starostiach predsa nachádzajú silu a chuť vstúpiť do iného sveta. Sveta fantázie a dojatia… Úcta patrí i tým, ktorí túto prehliadku celé desaťročia podporujú a organizujú. Nech je aj tento ročník dôkazom, že keď sa stretne tvorivosť, nadšenie a priateľstvo, vznikne niečo, čo presahuje obyčajné predstavenie. Vzniká zázrak zvaný – divadlo,“ povedala okrem iného Petráková.
Potom divadelné dosky patrili domácemu divadelnému súboru, ktorý aj otvoril súťažnú časť prehliadky. Členovia SD VHV, SKUS hrdinu Janka čmelíka a Strediska pre kultúru Stará Pazova zahrali drámu Zem Vladimíra Hurbana Vladimírova a v réžii Alexandra Baka. Výkony hercov sledujú a hodnotia tri poroty: odborná porota, ktorá pracuje v zložení: Miroslav Benka, predseda poroty, Miroslav Fábry a Ján Privizer, členovia, ako aj porota obecenstva, zatiaľ čo kultúru hovoreného slova hodnotí profesorka Lýdia Gedeľovská. Po súťažnom predstavení sa v aule divadelnej sály konajú aj rozhovory odbornej poroty s divadelným súborom. Podľa rozhodnutia poroty obecenstva v predstavení Zem herečkou večera sa stala Emília Faragová za stvárnenie postavy Judy a hercom večera Janko Šarkézy za stvárnenie postavy Klinčoka, dedinského majstra.
Počas trvania prehliadky v aule divadelnej sály je inštalovaná výstava fotografií víťazných inscenácií za posledných desať festivalových ročníkov. Výstavou Alexander Bako, ktorý je aj umeleckým vedúcim prehliadky, a Danica Vrbová zmapovali fotografie víťazných inscenácií za posledné desaťročie Divadelného vavrínu.
Divadelný vavrín pokračuje dnes, keď vystúpia Selenčania. Členovia Divadelnej sekcie KUS Jána Kollára o 20.00 h zahrajú predstavenie autora Jaroslava Popovića Vitajte na zabíjačke alebo Welcome to kvi-kvi v réžii Rastislava Rybárskeho.
Tohtoročná 55. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín má aj sprievodné podujatia a dnes o 19.00 v aule divadelnej sály bude prezentácia zborníka prác zo sympózia 140 rokov od narodenia Vladimíra Hurbana Vladimírova.