Z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamujú, že si s hlbokou úctou spomínajú na RNDr. Igora Furdíka (1947 – 2025) a ďalej uvádzajú:
So zármutkom sme prijali správu, že dňa 5. novembra 2025 nás navždy opustil RNDr. Igor Furdík, dlhoročný diplomat, vysokoškolský pedagóg a bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Celý svoj život zasvätil službe Slovensku a Slovákom vo svete. Vyznačoval sa profesionalitou, hlbokým porozumením pre krajanský život a úprimnou ľudskosťou, ktorou si získal rešpekt a vďaku všetkých, s ktorými spolupracoval doma i v zahraničí.
Úprimnú sústrasť vyslovujeme jeho rodine, priateľom a všetkým, ktorí mali možnosť ho poznať a spolupracovať s ním.
Česť jeho pamiatke!