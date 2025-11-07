Začiatkom tohto roka Archív Vojvodiny vydal Zlatú knihu slovenských rozprávok od Pavla Dobšinského, ktorú editovala a preložila Zdenka Valentová-Belićová. Táto zbierka obsahuje reprezentatívny výber 40 slovenských ľudových rozprávok a predstavuje významný príspevok k posilneniu srbsko-slovenských priateľských väzieb a dôkladnejšiemu pochopeniu týchto dvoch národov.
V dňoch 10. a 11. novembra bude táto kniha prezentovaná na Slovensku. V pondelok 10. novembra v Univerzitnej knižnici v Ružomberku a 11. novembra v Štátnej a vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a jej Centre pre slovanské kultúry.
O knihe, ale aj o posilnení reciprocity, budú hovoriť Dr. Nebojša Kuzmanović v mene vydavateľa a redaktorka a prekladateľka Zdenka Valentová-Belićová.
Pri tejto príležitosti budú fondy týchto knižníc obohatené o významné srbské publikácie.