Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s ministrom pre parlamentné vzťahy Talianskej republiky Lucom Cirianim. Ako sa uvádza na facebookovej stránke prezidenta, na stretnutí hovoril o ďalšom zlepšovaní bilaterálnych vzťahov Srbska a Talianska, ktoré sú založené na tradičnom priateľstve, vzájomnom rešpekte a úzkej spolupráci dvoch národov.
„Poďakoval som Taliansku za podporu, ktorú poskytuje Srbsku na jeho európskej ceste. Vymenili sme si názory na možnosti posilnenia politického dialógu, ako aj na prehĺbenie ekonomických väzieb, pretože Taliansko je dôležitý ekonomický partner Srbska a naším spoločným záujmom je, aby sa táto spolupráca ďalej rozvíjala,“ uviedol prezident.