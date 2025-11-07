Vláda Srbska prijala na svojom včerajšom zasadnutí Návrh zákona o rozpočte Republiky Srbsko na rok 2026, ktorý predpokladá celkové príjmy a výdavky vo výške 2 414,7 miliardy dinárov, čo je o 2,9 percenta, resp. 68,5 miliardy dinárov viac v porovnaní s výškou príjmov predpokladanou v pôvodnom rozpočte na tento rok.
Daňové príjmy sú plánované vo výške 2 080 miliárd dinárov (nárast o 126,6 miliardy dinárov), nedaňové príjmy vo výške 303,3 miliardy dinárov, zatiaľ čo dotácie vo výške 31,4 miliardy dinárov.
Navrhovaný rozpočet tiež predpokladá celkové výdavky a náklady vo výške 2 751,7 miliardy dinárov. Predpokladaný fiškálny deficit rozpočtu je tri percentá HDP.