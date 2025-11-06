V Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči bol zrealizovaný projekt s názvom Afirmácia školského športu v Kysáči prostredníctvom kvalitného vybavenia a potrieb. Pokrajinský sekretariát pre šport a mládež daroval škole dva stolnotenisové stoly a pomocné rekvizity na tento šport. Dnes túto školu navštívili predseda STK Nový Sad Dan Fracile a stolnotenistky tohto klubu.
Prítomných žiakov, učiteľky a hostí privítal profesor telesnej výchovy Nermin Feleć, ktorý zvlášť zdôraznil význam stolného tenisu pre kysáčsku školu.
Hostia z Nového Sadu využili príležitosť oboznámiť žiakov s pravidlami stolného tenisu. Žiaci zároveň mali možnosť zmerať si sily so stolnotenistkami – desaťnásobnými šampiónkami.