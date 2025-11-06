Združenie spolkov dolnozemských Slovákov organizuje dobročinný koncert pod názvom Korene nás spájajú, ktorý bude venovaný pomoci päťročnej Eme Medveďovej z Kysáča. Toto podujatie má za cieľ spojiť priateľov, krajanov a všetkých dobrých ľudí v spoločnom geste solidarity a lásky. Koncert sa uskutoční v sobotu 6. decembra o 18. hodine v Karloveskom centre kultúry na Molecovej ulici 2 v Bratislave. Symbolický názov Korene nás spájajú vyjadruje myšlienku spolupatričnosti a empatie, ktoré dokážu priniesť nádej aj v ťažkých chvíľach.
Na koncerte vystúpia slovenské aj dolnozemské folklórne súbory: FS Živel, Ženy z Muzičky, Ženská spevácka skupina Izvor, Tanečná škola Veternica, EF Ekonóm, DFS Lúčka, ĽH Andreja Záhorcová, Danka Sihelská a ďalší účinkujúci. Partnerom podujatia je Asociácia pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine.
Vstupné je 15 eur, pričom celý výťažok bude venovaný na liečbu a podporu Emke Medveďovej.