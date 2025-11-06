Predseda vlády Srbska Đuro Macut sa dnes, počas posledného dňa pracovnej návštevy v Šanghaji, stretol so zástupcami čínskych spoločností BGI Group, Sinopharm a Huawei.
Premiér vo svojom vyhlásení pre novinárov v Šanghaji zdôraznil, že tieto spoločnosti majú záujem o zlepšenie spolupráce so Srbskom, najmä v oblastiach medicíny, farmácie, vysokých technológií, komunikácií a hospodárstva.
Spresnil, že spoločnosť BGI Group sa zaoberá výskumom a diagnostikou v oblasti klinickej genetiky, Sinopharm je jednou z najväčších farmaceutických spoločností v Číne, s ktorou má Srbsko historické väzby, zatiaľ čo Huawei pôsobí v IT sektore a elektronike v našej krajine už niekoľko rokov, respektíve desaťročí.
Podľa jeho slov sa rozhovory týkali doterajšej spolupráce, ale aj jej zlepšenia, predovšetkým v oblastiach, ktoré tieto spoločnosti pokrývajú – ako sú medicína, farmácia, umelá inteligencia, telekomunikácie, ako aj genetický výskum v oblasti poľnohospodárstva, vývoja nových odrôd a rôznych semien.