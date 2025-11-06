1661 – narodil sa španielsky kráľ Carlos II., posledný panovník zo španielskej habsburskej dynastie, ktorý nastúpil na trón ako štvorročný v roku 1665 a vládol Španielsku do roku 1700. Nemal dediča a po jeho smrti vypukla vojna za španielske dedičstvo.
1787 – narodil sa reformátor srbského jazyka a pravopisu Vuk Stefanović Karadžić, tvorca nového pravopisného a spisovného jazyka. Stal sa gramotným v rodnej dedine u príbuzného, ktorý bol obchodník, potom v škole v Loznici a neskoršie v kláštore Tronoša.
1814 – narodil sa belgický konštruktér dychových hudobných nástrojov, vynálezca saxofónu Antoine-Joseph Sax.
1893 – zomrel ruský hudobný skladateľ Piotr Iľjič Čajkovskij, najvýznamnejší ruský symfonik 19. storočia.
1928 – Američan Jacob Schick získal patent na elektrický holiaci strojček.
1970 – Taliansko uznalo Čínsku ľudovú republiku a nadviazalo s ňou diplomatické styky.
2012 – uskutočnilo sa referendum o štatúte Portorika, v ktorom tesná väčšina hlasovala za to, aby sa Portoriko stalo 51. štátom USA. Ide o nezáväzné referendum, štvrté v poradí o štatúte ostrova.