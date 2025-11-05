V rámci európskej iniciatívy ESJF European Jewish Cemeteries Initiative – projektu, ktorý sa zameriava na obnovu a ochranu židovských cintorínov po celej Európe, sa včera uskutočnila návšteva obnovených židovských cintorínov v Silbaši a Pivnici. Návštevu zorganizovala Židovská obec v Novom Sade v spolupráci s miestnymi samosprávami a školami.
Účastníci si v Silbaši prezreli zrekonštruovaný židovský cintorín, kde ich sprevádzal predseda Židovskej obce v Novom Sade Ladislav Trajer. Prítomným vysvetlil základné znaky a symboly na náhrobníkoch, ktoré nesú hlboký duchovný a historický význam. Mnohé z nich pripomínajú konkrétne rodiny a osobnosti, ktoré v minulosti prispeli k rozvoju kultúrneho i hospodárskeho života tejto dediny.
Po prehliadke cintorína sa v Základnej škole bratov Novakovcov v Silbaši uskutočnila prednáška historičky Gordany Todorićovej pod názvom História židovskej komunity vo Vojvodine. Žiaci i učitelia sa dozvedeli viac o prítomnosti židovského obyvateľstva na území dnešnej Vojvodiny, o ich tradíciách, zvykoch a o význame, ktorý zohrávali v miestnych komunitách až do druhej svetovej vojny.
Podujatie poctili svojou prítomnosťou aj významní hostia – Anke Konrad, veľvyslankyňa Nemecka v Srbsku, Carsten Meyer-Wiefhausen, zástupca vedúceho politického oddelenia, a Pavel Voronin, kultúrny atašé nemeckej ambasády. Prítomní boli aj zástupcovia Veľvyslanectva Izraela a ďalších inštitúcií, uvádza BAP.
Predstavitelia Židovskej obce v Novom Sade zdôraznili, že cieľom tohto projektu nie je iba fyzická obnova cintorínov, ale aj uchovanie pamäti – spomienky na ľudí, ktorí tu žili, tvorili a boli súčasťou spoločného vojvodinského príbehu. Každý zachovaný kameň na cintoríne je svedectvom o živote, viere a kultúrnom dedičstve, ktoré si zasluhuje úctu a pripomínanie.
Podobná obnova prebehla aj v Pivnici, kde sa takisto podarilo zachovať časť židovského cintorína a upraviť jeho okolie.