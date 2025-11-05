Z Miestneho spoločenstva informujú, že boli schválené prostriedky z prvej časti rozpočtových prostriedkov Mesta Nový Sad, určené pre cirkvi a náboženské spoločenstvá, v rámci programu, ktorý realizuje Úrad pre kultúru. Medzi užívateľmi prostriedkov je aj Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Kysáči, ktorej bolo pridelených 650 000 dinárov na bežnú údržbu starého farského domu (Starej fary) ako objektu kultúry – fáza 1.
Do 26. novembra prebieha aj druhá, podstatne menšia časť tohto programu, taktiež určená pre cirkvi a náboženské spoločenstvá, ktoré môžu žiadať podporu na menšie projekty a aktivity.
S touto investíciou sa pokračuje s cieľom podpory zachovávania kultúrno-historického dedičstva a ochrany objektov významných pre Kysáč a jeho občanov.