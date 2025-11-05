Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes pri príležitosti otvorenia ôsmeho ročníka Čínskeho medzinárodného veľtrhu dovozu v Šanghaji vyhlásil, že Srbsko je odhodlané pokračovať v posilňovaní strategického partnerstva s Čínskou ľudovou republikou, v súlade s vysokou mierou vzájomnej dôvery.
Premiér uviedol, že v uplynulých rokoch sa upevnilo komplexné strategické partnerstvo a priateľstvo obidvoch krajín a bilaterálna spolupráca dosiahla najvyššiu úroveň, a to vďaka osobnému príspevku dvoch prezidentov – Aleksandra Vučića a Si Ťin-pchinga.
Ďalej poznamenal, že Srbsko je jednou z prvých európskych krajín, ktorá si uvedomila dôležitosť a príležitosti, ktoré Čínsky medzinárodný veľtrh dovozu poskytuje, a preto je na tejto udalosti každoročne prítomné so stále rozmanitejšou a bohatšou ponukou. Podľa jeho slov hospodárska spolupráca medzi Srbskom a Čínou sa dynamicky rozvíja prostredníctvom realizácie mnohých kapitálových projektov v oblasti cestnej, železničnej a energetickej infraštruktúry.
Predseda vlády sa zúčastnil aj na ceremónii otvorenia národného pavilónu Srbska.
Zdroj: srbija.gov.rs