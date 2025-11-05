Prvý turnaj pod patronátom FIFA, na ktorom účasť má 48 reprezentácií, odštartoval v Katare pred niekoľkými dňami. Ide o majstrovstvá sveta futbalistov do 17 rokov a zároveň je práve toto podujatie generálnou skúškou pred budúcoročným Mundialom v USA, Mexiku a v Kanade, na ktorom sa po prvýkrát v dejinách zúčastní 48 tímov.
V krajine, ktorá seniorský šampionát sveta hostila v roku 2022, teraz prebieha akcia kadetov a zároveň Svetová futbalová organizácia rozhodla, že záverečný turnaj v tejto vekovej kategórii sa bude každoročne konať v Katare až do roku 2029.
A už na základe prvých odohraných kôl na U17 šampionáte by sme mohli konštatovať, že rozhodnutie FIFA rozšíriť turnaj na reálne priveľký počet účinkujúcich asi ani nie je dobrým rozhodnutím, lebo sa stráca kvalita a jednotlivé tímy nemajú dostatočnú silu ani konkurencieschopnosť.
Tak napríklad Portugalsko porazilo Novú Kaledóniu 6 : 1, Tunisko proti Fidži vyhralo 6 : 0, Severná Kórea proti El Salvadoru triumfovala 5 : 0 a Brazília proti Hondurasu 7 : 0.
Z druhej strany však boli zaznamenané aj prekvapujúce výsledky, ako napríklad presvedčivý triumf Venezuely nad Anglickom 3 : 0.
Ak sa vrátime k samotnému podujatiu, treba spomenúť, že ide o 20. ročník Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA hráčov do 17 rokov. Hrať sa bude do 27. novembra a ako sme spomenuli, po tomto ročníku sa aj ďalšie štyri budú hrať v tejto blízkovýchodnej krajine.
Zároveň práve tento ročník otvára ročný cyklus, ktorý FIFA prijala pre U17 šampionáty sveta, a je prvý, ktorý sa koná vo formáte so 48 tímami, namiesto predchádzajúcich turnajov s 24 tímami, ktoré sa konali každý druhý rok.
Výrazné zmeny na U17 svetovom šampionáte
Pokiaľ ide o spomenuté zmeny, tie sa začínajú uplatňovať práve s týmto ročníkom a týkajú sa formátu, ktorý bol prijatý v roku 2023. Tieto zmeny vychádzajú z návrhu predloženého Libérijskou futbalovou asociáciou na kongrese FIFA, ktorý sa sústreďoval na mládežnícke turnaje FIFA.
Pôvodný nový formát súťaže by mal 48 zúčastnených tímov rozdelených do štyroch mini-turnajov po 12 tímov. Každý mini-turnaj by pozostával z troch skupín po štyri tímy v jednokolovom skupinovom systéme.
V rámci každého mini-turnaja by traja víťazi skupín plus najlepší tím z druhého miesta postúpili do osemfinále a následne do štvrťfinále. Štyria víťazi mini-turnajov by sa kvalifikovali do záverečnej fázy pozostávajúcej zo semifinále, zápasu o tretie miesto a veľkého finále, ktoré by určilo šampiónov turnaja.
V marci 2025 FIFA však oznámila, že formát sa zmení tak, aby zrkadlil formát Majstrovstiev sveta FIFA od roku 2026. Tímy sú rozdelené do 12 skupín po štyri, pričom každá skupina hrá jednorazovým skupinovým systémom, takže každý tím odohrá tri zápasy. Dva najlepšie tímy z každej skupiny a osem najlepších tímov z tretieho miesta postúpi do vyraďovacej fázy, ktorá sa začína v šestnásťfinále a pokračuje až do finále.
Celkovo turnaj zahŕňa 104 zápasov, čo je dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi a v porovnaní so seniorským Mundialom, na ktorom dosiaľ hrávalo 32 reprezentácií, je to až o 40 zápasov viac.
Obhajcom titulu je Nemecko, ktoré svoj prvý titul získalo v roku 2023. Keď ide o najúspešnejšie tímy – je to Nigéria, ktorá má päť svetových titulov v konkurencii hráčov do 17 rokov. Brazília vyhrala štyrikrát, Ghana a Mexiko dvakrát. Okrem Nemecka jeden titul získali aj Sovietsky zväz, Francúzsko, Švajčiarsko, Anglicko a Saudská Arábia.
Naša reprezentácia sa na turnaji nezúčastňuje, ale z krajín v okolí hrá Chorvátsko, ktoré je zaradené do skupiny C a za rivalov má Senegal, Spojené arabské emiráty a Kostariku.