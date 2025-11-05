V organizácii Spolku pre afirmáciu invalidov Fénix Stará Pazova sa včera večer v Klube pre denný pobyt uskutočnili v poradí 125. priadky Fénix a priatelia.
Tentoraz bolo stretnutie venované Radmile Andrejevićovej, dirigentke, a Mestskému chóru Stará Pazova. Radmila Andrejevićová je prednášateľkou hudobnej kultúry na dôchodku a vyše pol storočia s veľkou láskou vedie tento chór. Súčasne sa o jej živote a dlhoročnej práci nahráva aj dokumentárny film.
Členovia Mestského chóru Stará Pazova si vlani na koncerte pripomenuli veľké jubileum – 50 rokov pôsobenia. Časť programu z tohto oslavného koncertu mali príležitosť vypočuť si aj včera večer fénixovci so svojimi priateľmi. Na stretnutí hostia zaspievali populárne a nestarnúce piesne za sprievodu troch hudobníkov – Jaroslava Baláža a Sabiny Vranješovej (na harmonike) a Jána Čemerského (na gitare) a neraz sa im v speve pripájali aj početní prítomní v klube.
Hoci má Radmila Andrejevićová už 80 rokov, naďalej je plná pozitívnej energie a pevnej vôle pracovať ochotnícky ako dirigentka a vedúca chóru.
Členovia Mestského chóru Stará Pazova prichádzajú na skúšky, aby spievali s pôžitkom a z celého srdca, čo je aj hlavným zámerom ich pôsobenia. Pre verné obecenstvo pripravujú aj celovečerný koncert, ktorý plánujú usporiadať v blízkej budúcnosti.
Program moderovala Mirjana Sokolovićová, podpredsedníčka Spolku pre afirmáciou invalidov Fénix, ktorá bola počas základného školenia žiačkou Radmily Andrejevićovej.