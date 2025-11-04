Podpredseda Pokrajinskej vlády Tomislav Žigmanov sa dnes zúčastnil okrúhleho stola Od predpisov k praxi: ako zabezpečiť uplatňovanie a fungovanie menšinových jazykov, ktorý sa konal v Novom Sade v organizácii Spoločnosti pre ukrajinský jazyk, literatúru a kultúru.
Na tohtoročnom, treťom okrúhlom stole bol dôraz kladený na problémy plnej implementácie a používania menšinových jazykov, ako aj na konkrétne a merateľné odporúčania na prekonanie týchto prekážok.
Podpredseda Žigmanov pri tejto príležitosti poukázal na význam organizovania verejných diskusií v demokratických spoločnostiach, ako bola dnešná, a zdôraznil ich prínos pre zlepšovanie spoločenského stavu.
„Na takýchto podujatiach sa témy posudzujú komplexnejšie, odhaľujú sa možné slabiny právneho rámca a jeho uplatňovania, a odborníci či zainteresované subjekty môžu navrhovať riešenia na odstránenie zistených nedostatkov. Úlohou predstaviteľov moci je v takýchto prípadoch viac počúvať, ako to robím aj ja dnes, aby sme mohli realisticky posúdiť, či existujú výzvy a kde sa v úradnom používaní jazykov a písma na území AP Vojvodina objavujú,“ uviedol Žigmanov a dodal, že prvým krokom k riešeniu problémov je prijatie faktu, že existujú, pričom najlepšie riešenia sú už existujúce príklady dobrej praxe.
Podpredseda zdôraznil, že AP Vojvodina nie je len rozpoznaná ako multietnický región, ale že sa v súlade s tým prijímajú právne akty, tvoria a realizujú politiky, ktorých cieľom je uchovať, pestovať a rozvíjať túto hodnotu – našu výhodu, ako uviedol.
„Súčasťou toho je aj úradné používanie jazykov a písma v AP Vojvodina, a všetko, čo túto oblasť definuje a sprevádza, ako sú aj takéto konferencie. Pokrajinská vláda sa sústredene venuje napĺňaniu týchto zásad. Myslím si, že s hrdosťou treba priznať, že takéto úspechy si všimli aj iní a že Vojvodina, ako multietnický región, kde sa hodnoty multikultúrnosti žijú, je často vyzdvihovaná ako vzorový príklad,“ dodal Žigmanov