Prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali a podpredseda Európskej investičnej banky (EIB) Robert de Groot včera podpísali Zmluvu o úvere na druhú fázu rekonštrukcie klinických centier v Belehrade, Novom Sade, Niši a Kragujevci v celkovej odhadovanej hodnote 662 miliónov eur.
Podpisom zmluvy sa oficiálne začína druhá fáza projektu, ktorý zahŕňa modernizáciu, obnovu a rozšírenie štyroch klinických centier.
„Posilnenie, modernizácia, vybavenie a rekonštrukcia zdravotníckych zariadení sú strategickým významom pre vládu Srbska a s pomocou partnerov, akým je Európska investičná banka, pokračujeme v už začatej investičnej vlne v zdravotníctve,“ povedal Mali na stretnutí, ktoré sa konalo vo vláde Srbska po podpísaní zmluvy.