Obec Báčsky Petrovec podpísala zmluvy s Ministerstvom ochrany životného prostredia v rámci Výzvy na spolufinancovanie realizácie projektov zalesňovania, s cieľom ochrany a zachovania územnej rozmanitosti.
V mene Obce Báčsky Petrovec zmluvu podpísala Jana Jelićová, členka Obecnej rady. Celkové prostriedky na realizáciu projektu sú 999 800,00 dinárov, z čoho ministerstvo poskytne 799 800,00 dinárov, zatiaľ čo zvyšnú sumu zabezpečí obec.
Realizáciou tohto projektu Obec Báčsky Petrovec pokračuje v uskutočňovaní aktivít zameraných na zlepšenie životného prostredia a zachovanie prírodných zdrojov na svojom území.