V Starej Pazove sa od 6. do 9. novembra uskutoční 55. ročník Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín. Slávnostné otvorenie festivalu bude vo štvrtok o 20.00 h, zatvorenie a vyhlásenie víťazov je naplánované na nedeľu o 20.00 h. Podujatie sa bude konať v Stredisku pre kultúru v Starej Pazove a organizátori pozývajú verejnosť, aby podporila toto významné kultúrne podujatie.
Program prehliadky
Štvrtok 6. novembra
20.00 h – Slávnostné otvorenie 55. Divadelného vavrínu
20.15 h – Slovenské divadlo VHV SKUS hrdinu Janka Čmelíka a Strediska pre kultúru, Stará Pazova: Zem
Réžia: Alexander Bako
Piatok 7. novembra
19.00 h – Prezentácia zborníka prác zo sympózia 140 rokov narodenia Vladimíra Hurbana Vladimírova (foyer Strediska pre kultúru)
20.00 h – Divadelná sekcia KUS Jána Kollára, Selenča: Vitajte na zabíjačke alebo Welcome to kví-kví
Réžia: Rastislav Rybársky
Sobota 8. novembra
19.00 h – Prezentácia monografie ČÁNI – výtvarné dielo (foyer Strediska pre kultúru)
20.00 h – Divadelný súbor KOS Jednota, Hložany: Sliepka
Réžia: Juraj Fekete
Nedeľa 9. novembra
20.00 h – Slávnostné zatvorenie festivalu a odovzdávanie cien najúspešnejším jednotlivcom a súborom
20.30 h – Slovenské vojvodinské divadlo, Báčsky Petrovec: Ecce homo – Ajhľa, človek
Réžia: Michal Babiak (hosťujúce predstavenie)
Počas festivalu bude vo foyeri Strediska pre kultúru sprístupnená aj výstava fotografií víťazných inscenácií za posledných desať ročníkov.