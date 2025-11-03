Novinkou v práci hložianskeho združenia ekológov EKOS tohto roku je aj prvý jarmok kvetín. Hložianski environmentálni aktivisti ho zrealizovali v piatok 31. októbra od 14. do 17. hodiny na trhovisku v Hložanoch.
Na toto nové podujatie pozvali všetkých, čo majú záľubu v pestovaní kvetín, aby prišli a priniesli svoje črepníkové kvetiny na predaj alebo na výmenu, k tomu návštevníci a predajcovia si mohli vymeniť aj skúsenosti v pestovaní kvetov.
Boli sme sa pozrieť a zoskupení pri hrejivom jesennom slnku a dobrej nálade sa bavili na tomto prvom Jarmoku kvetín v Hložanoch.
Pohovorili sme si s aktivistkou Annou Turanovou a ona nám bližšie posvietila na účinkujúcich. Rodina Zahorcová, ktorá pestuje kvetiny a poznajú ich aj v širšom okolí, kam chodievajú po trhoch, mala bohatú ponuku jesenných ruží, chryzantém, ťahavých sirôtok a iných kvetín. Na ďalšom stánku Vesna Murtínová mala v ponuke rezané kvety chryzantémy, črepníkové kvety, drevo života a ozdobné tekvičky. V pokračovaní na ďalšom stánku spoločne Vršková a Hnilicová priniesli izbové črepníkové kvetiny, juky a aloe. Sukulenty a iné drobné kvetinky ponúkali z rodiny Gavrilovićovej. Na opačnej strane Mária Peterská predávala svoje ručné výrobky: tekvičky z prírodných materiálov, pletené korpienky z ihlíc, tiež tvarované nádobky z piliny, opracovaného kartóna z vajec, novoročných gnómov, fľaše ozdobené technikou dekupáže. Anna Turanová na jarmok priniesla kvetinové aranžmány a črepníkové kvetiny.
Prvý Jarmok kvetín v Hložanoch bol úspešný. Viacerí prišli, aby sa zásobili jesennými kvetinami, iní sa zas poradiť, ako aby im kvety boli krajšie a vydržali dlhšiu dobu.