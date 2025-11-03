1493 – španielsky moreplavec Krištof Kolumbus objavil ostrov Dominika v Malých Antilách.
1688 – narodil sa v Kežmarku evanjelický kňaz, prírodovedec, publicista Juraj Buchholtz ml., ktorý ako jeden z prvých preskúmal horstvo Vysokých Tatier.
1801 – narodil sa nemecký cestovateľ a vydavateľ Karl Baedeker, ktorý vydal prvý Baedeker – príručku pre cestovateľov.
1815 – František I. povolil zriadenie pravoslávnej eparchie so sídlom v Prešove.
1903 – Panama vyhlásila nezávislosť od Kolumbie.
1906 – nemecký psychiater Alois Alzheimer publikoval správu s názvom O zvláštnej chorobe mozgovej kôry. Chorobu, ktorú objavil, neskôr pomenovali po ňom.
1912 – zomrel v Moravskom Lieskovom evanjelický kňaz a dramatik Jozef Hollý, autor známych hier Kubo a Geľo Sebechlebský.
1914 – Američanka Mary Phelps Jacobsová dostala patent na podprsenku.
1943 – na rozkaz ríšskeho vodcu SS a veliteľa Gestapa Heinricha Himmlera postrieľali nemecké jednotky v koncentračných táboroch Majdanek, Poniatowa a Trawniki pri poľskom meste Lublin viac ako 40 000 Židov.
1957 – vypustili druhú sovietsku umelú družicu Zeme Sputnik 2 so psom Lajkou na palube. Lajka ako prvá živá bytosť prekonala zemskú príťažlivosť.
1970 – zomrel juhoslovanský kráľ Petar II. Karađorđević. Prvorodený syn kráľa Alexandra I. a kráľovnej Márie. Krstnými rodičmi na krste boli kráľ Juraj VI. a kráľovná Alžbeta.
1992 – Bill Clinton vyhral prezidentské voľby v USA a stal sa 42. americkým prezidentom.
2001 – zomrel v Bratislave básnik a prekladateľ Vojtech Mihálik.
2018 – konštantínopolský patriarcha Bartolomej a ukrajinský prezident Petro Porošenko podpísali v tureckom Istanbule dohodu o vytvorení nezávislej ukrajinskej cirkvi.