V Novom Sade a v Belehrade sa dnes konali liturgie a zádušné bohoslužby venované obetiam pádu prístreška na novosadskej železničnej stanici.
Bohoslužieb sa zúčastnili primátor Nového Sadu Žarko Mićin, predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová, predsedníčka Zhromaždenia Nového Sadu Dina Vučinićová a ďalší.
V chráme svätého Sávu v Belehrade bohoslužbu poslúžil hlava Srbskej pravoslávnej cirkvi patriarcha Porfirije, ktorý zdôraznil, že je nevyhnutný mier, ako povedal, najprv v každom z nás a potom aj mier medzi nami. Bohoslužby sa zúčastnil aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, ako aj viacerí predstavitelia vlády Srbska.