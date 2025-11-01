Prvého novembra 2024 o 11.52 sa zrútil prístrešok na renovovanej železničnej stanici v Novom Sade. Dnes si v tomto meste občania pripomínajú 16 obetí tejto tragédie. V celej krajine je rozhodnutím vlády Srbska vyhlásený Deň smútku.
V tragédii prišli o život: Anđela Rumanová zo Starej Pazovy (2004), Miloš Milosavljević z Knićanina (2003), Anja Radonjić z Paraćina (2001), Stefan Hrka z Belehradu (1997), Mileva Karanović z Kaća (1948), Vukašin Crnčević zo Zmajeva (2006), Goranka Raca z Nového Sadu (1966), Vasko Sazdovski z Velesu, Severné Macedónsko (1979), Ðorđe Firić z Kovilja (1971), Valentina Firić z Kovilja (2014), Sara Firić z Kovilja (2018), Nemanja Komar zo Stepanovićeva (2007), Sanja Arbutina Ćirić z Kaća (1989), Milica Adamović z Kaća (2008), Vukašin Raković z Bukovca (1955) a Ðuro Švonja zo Stepanovićeva (1947).
Ťažko zranená je Teodora Martinková z Kysáča.
Vyšetrovanie a súdny proces
Za posledných 12 mesiacov bolo zatknutých viacero osôb. Obžaloba v rámci vyšetrovania trestnej zodpovednosti, ktorá má určiť, čo viedlo k zrúteniu prístreška, a ktorá zahŕňa okrem iných aj bývalého ministra infraštruktúry Gorana Vesića, sa nachádza na Vyššom súde v Novom Sade. Súd má rozhodnúť o jej potvrdení alebo zamietnutí.
V súčasnosti nie je rozhodnutím Vyššieho súdu v Novom Sade nikto z obžalovaných vo väzbe.
Prejav prezidenta Vučića
Včera večer, v predvečer výročia, sa k verejnosti prihovoril prezident Srbska Aleksandar Vučić. Vyzval všetkých občanov, aby bol tento deň dňom zjednotenia a nie dňom, ktorý rozdelí spoločnosť.
„Rozumiem a chápem, že v okamihoch smútku niektorí ľudia hľadajú útechu v zhromaždeniach, na uliciach, námestiach či na iných miestach. Každý si to pripomína a smúti tak, ako si myslí, že je to najlepšie. Pokiaľ sa to robí pokojne a zákonne, s rešpektom a ohľadom voči ostatným ľuďom, plne to podporujem,” povedal prezident a doložil: „Viem, že mnohí sú stále veľmi nahnevaní a cítia bezmocnosť, pretože doteraz neboli určení vinníci za ten strašný incident, nieto ešte potrestaní. Netreba zdôrazňovať, že je to pre mňa sklamaním, aj keď sú takéto procesy zložité a trvajú dlho aj v oveľa vyspelejších krajinách. Dokážem pochopiť hnev, najmä rodín obetí a tých, ktorí boli priamo zranení a zasiahnutí tragédiou,“ povedal.
Prezident sa ospravedlnil aj za slová, ktoré povedal o študentoch, demonštrantoch a iných ľuďoch, s ktorými nesúhlasil a vyzval, aby sa po dnešnom dni ešte raz pokúsilo o dialóg v spoločnosti.