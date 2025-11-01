Včera sa v rámci októbrových podujatí v Kovačici v Dome kultúry 3. októbra uskutočnil literárny večer venovaný tvorbe Milovana Lukića.
Okrem jeho poézie, ktorú autor sám predniesol, o jeho tvorbe hovoril aj spisovateľ Nemanja Rotar, zdôrazňujúc úprimnosť Lukićovej literárnej výpovede.
Program obohatili herec a Lukićov dlhoročný priateľ Miroslav Žužić, ktorý sa podelil aj o osobné spomienky.
Hudobné vystúpenie skrášlil výstup Zlatka Karlečíka v sprievode Luku Stojkovića, ktorý zaspieval staromestské piesne na texty autora.