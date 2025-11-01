1509 – prvýkrát boli verejnosti predstavené maľby na strope Sixtínskej kaplnky autora Michelangela.
1587 – v Uhorsku začal platiť tzv. gregoriánsky kalendár. Prakticky to znamenalo, že po 21. októbri nasledoval hneď 1. november.
1625 – narodil sa v Oravskom Podzámku evanjelický kňaz, básnik a filozof Ján Sinapius-Horčička, autor filozofického spisu o ideálnom panovníkovi Idea boni principis.
1755 – portugalské hlavné mesto Lisabon postihlo zemetrasenie, pri ktorom zahynulo približne 60 000 ľudí.
1757 – narodil sa taliansky sochár, maliar, architekt Antonio Canova, najväčší majster talianskeho klasicizmu.
1781 – rakúsky cisár Jozef II. vydal patent o zrušení nevoľníctva v Čechách, na Morave a v Sliezsku.
1842 – narodil sa srbský politik, diplomat, filológ a historik Stojan Novaković, člen Srbskej kráľovskej akadémie, zakladateľ a vodca Pokrokovej strany.
1870 – narodil sa v Šahách podnikateľ v oblasti kúpeľníctva Ľudovít Winter, ktorý urobil z piešťanských kúpeľov najnavštevovanejšie kúpele v Uhorsku.
1884 – narodil sa Albert London, francúzsky spisovateľ a novinár. Jeho svetoznáme reportáže sa časom stali klasickým novinárskym čítaním.
1900 – narodil sa v Hodruši evanjelický kňaz, básnik, prekladateľ a redaktor Emil Boleslav Lukáč, predstaviteľ neosymbolizmu.
1918 – prvá srbská prvá pod velením vojvodu Petara Bojovića oslobodila Belehrad v prvej svetovej vojne, pričom v boji prekonala 500 kilometrov len za 45 dní po prelomení frontu v Solúne.
1956 – Valné zhromaždenie OSN prijalo na mimoriadnom zasadnutí na návrh Juhoslávie rezolúciu požadujúcu, aby Veľká Británia, Francúzsko a Izrael okamžite zastavili ozbrojené akcie, stiahli sa z územia Egypta a umožnili znovuotvorenie Suezského prieplavu.
1962 – ZSSR vypustil prvú družicu k Marsu s názvom Mars 1.
2006 – zomrel americký spisovateľ William Styron, nositeľ Pulitzerovej ceny za knihu Priznanie Nata Turnera a autor knihy Sofiina voľba.