Z Futbalového zväzu Srbska včera prišla veľmi dôležitá správa a je to tá, že do konca kvalifikácie na Mundial 2026, ktorý sa konať bude v Spojených štátoch amerických, Kanade a v Mexiku našu reprezentáciu z lavičky bude viesť Veljko Paunović.
Športová verejnosť si Paunovića na čele seniorskej futbalovej reprezentácie žiadala už dlhšie obdobie, predovšetkým pre veľmi dobré výsledky, ktoré dosiahol tak s mladou reprezentáciou Srbska do 20 rokov, keď na Novom Zélande náš tím získal titul majstra sveta, ale aj na klubovej úrovni.
Po angažmáne v mladej reprezentácii pracoval v USA v celkoch Chicago Fire a spomenieme si na neho aj podľa dobrých výkonov v anglickom Readingu a zvlášť v španielskom celku Real Oviedo, ktorý na konci minulej sezóny vrátil do najvyššej triedy španielskeho futbalu v ktorej Oviedo nehralo 24 rokov.
V správe z Futbalového zväzu Srbska píše, že šance na postup na Mundial 2026 stále existujú a práve preto Veljko Paunović, spolu so svojím odborným štábom, prijal ponuku viesť národný tím v zápasoch proti Anglicku a Lotyšsku.
Generálny sekretár Futbalového zväzu Srbska Branko Radujko, zdôraznil, že Paunović prijal pozvanie s maximálnou oddanosťou a túžbou pomôcť reprezentácii v momente, keď šance na postup na Majstrovstvá sveta ešte stále existujú.
„Veljko Paunović od prvého dňa ukázal, že mu je v prvom pláne záujem našej futbalovej reprezentácie. Jeho prioritou nebola zmluva ani finančné podmienky, ale okamžite sa dať k dispozícii Futbalovému zväzu Srbska a prevziať mužstvo v takomto dôležitom momente. Zdôraznil, že chce všetku svoju energiu sústrediť na nadchádzajúce zápasy proti Anglicku a Lotyšsku, odhodlaný bojovať, kým existuje aj tá najmenšia šanca na úspech,“ uviedol Radujko.
Zároveň generálny tajomník Futbalového zväzu Srbska dodal, že sa Paunovićovim príchodom podarí motivovať hráčov a pozdvihnúť atmosféru v tíme.
Podľa jeho slov, výsledok v zápasoch s Anglickom a Lotyšskom na nijaký spôsob nebude vplývať na status Veljka Paunovića v reprezentácii a rozhovory o jeho prípadnej dlhoročnej zmluve budú pokračovať po skončení aktuálneho kvalifikačného cyklu, alebo presnejšie po novembri, lebo, ako sme spomenuli, stále existuje šanca, že si Srbsko vybojuje play-off.
Teda, do konca kvalifikácie na Mundial 2026 Srbsko 13. novembra hosťuje v Londýne, zatiaľ čo 16. novembra odohrá v Leskovci posledný kvalifikačný duel proti Lotyšsku.
Ako sme spomenuli, Veljko Paunović si veľký rešpekt a popularitu zaslúžil po triumfe na Mundialite na Novom Zélande v roku 2015, keď vlastne mnohí hráči z terajšej seniorskej selekcie hrali pod jeho taktovkou na tej súťaži – Andrija Živković, Nemanja Maksimović, Predrag Rajković, Sergej Milinković Savić a ďalší.
Vtedy Srbsko na ceste ku svetovému titulu na otvorení majstrovstiev v skupine prehralo proti Uruguaju, ale potom prekonalo Mali a Mexiko.
V eliminačných kolách naši radom a v predlženiach či po strieľaní penált eliminovali Maďarsko, Spojené štáty americké, Mali a vo finále napokon aj Brazíliu.