V priestoroch Miestneho spoločenstva v Kovačici bol včera (30. októbra) vyhodnotený ďalší ročník literárnej súťaže Kovačická mozaika 2025, keď sa uskutočnilo aj udelenie odmien najúspešnejším.
Prítomných pozdravil riaditeľ Obecnej knižnice Kovačica Slobodan Stevanovski, ktorý uviedol, že bol ročník veľmi úspešný, keďže bolo zaslaných vyše 170 literárnych prác najviac v slovenskom a srbskom jazyku.
Medzi prítomnými bol i predseda Rady Miestneho spoločenstva Kovačica Adam Jonáš, ktorý sa ujal slova a pozdravil túto akciu, ktorá opätovne prispieva k rozvoju písaného slova.
V kategórii žiakov nižších ročníkov základnej školy, ktorí boli najtvorivejší, zaslaných bolo 22 prác v slovenskom jazyku. V tejto kategórii odmenení sú: Maša Veňarská, Željko Dubovský, Andrea Dišpiterová, Marta Cicková, Maša Ďurišová a Nina Tomečeková.
Žiaci vyšších ročníkov zaslali 32 prác v slovenčine, odmenení sú: Sára Hajková, Ema Veňarská, Jasna Bakošová, Petra Brezinová, Nataša Samporová, Vanesa Čechová, Daniela Cicková a Tea Trnovská.
V kategórii dospelých, v rámci konkurencie v slovenskom jazyku zaslaných bolo 24 textov, z ktorých sú odmenení: Ján Špringeľ, Ján Farkaš, Natália Siantová, Ján Valenta, Ivan Bovdiš, Ivana Hudecová, Vesna Hudecová a Lea Brezinová.