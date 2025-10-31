Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s veľvyslancom Európskej únie a šéfom Delegácie EÚ v Srbsku Andreasom von Beckerathom.
Vučić vyhlásil, že európske integrácie a členstvo v EÚ zostávajú strategickým cieľom Srbska, lebo to nie je iba geopolitické stanovisko, ale cesta k rýchlejšiemu rozvoju krajiny a lepšiemu životu našich občanov.
Srbsko zostáva zodpovedným a spoľahlivým partnerom EÚ, oddaným mieru, stabilite a prosperite na našom kontinente, ako aj spoločným európskym hodnotám, akými sú vláda práva, solidarita a sloboda.