Podľa článkov Zákona o združeniach, Výnosu o prostriedkoch na podnietenie programov alebo chýbajúcej časti prostriedkov na financovanie programov vo verejnom záujme, ktoré realizujú združenia a Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2025, predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská včera zverejnila Súbeh na pridelenie prostriedkov na realizáciu programov vo verejnom záujme pre Obec Báčsky Petrovec na rok 2025.
Predmet tohto súbehu je udelenie prostriedkov na realizáciu programov v oblasti kultúry, programov humanitárneho, osvetového, invalidného a náboženského charakteru a iných programov a aktivít vo verejnom záujme pre Obec Báčsky Petrovec, ktoré v priebehu roka 2025 v rámci svojej činnosti a cieľov realizujú združenia, v úhrnnej sume 1 500 000 dinárov.
Právo zúčastniť sa súbehu majú aktívne združenia registrované v súlade s ustanoveniami Zákona o združeniach, ktoré vykonávajú činnosť vo verejnom záujme pre Obec Báčsky Petrovec, so sídlom na území Obce Báčsky Petrovec, a združenia, ktoré sú registrované ako medziobecné združenia, ak je jedna z registrovaných obcí aj Obec Báčsky Petrovec.
Prihláška na súbeh a správa o realizácii programov a strovení rozpočtových prostriedkov sa podáva na vopred pripravených tlačivách, ktoré sa môžu prevziať v Stredisku pre služby Obecnej správy v Báčskom Petrovci alebo stiahnuť z webovej stránky Obce Báčsky Petrovec.
Kompletizovaná dokumentácia sa odovzdáva v Stredisku pre služby Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec (okienko číslo 1) v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia súbehu, resp. do 14. 11. 2025, alebo ju možno zaslať poštou doporučene na adresu: Obec Báčsky Petrovec, Kollárova 6, 21 470 Báčsky Petrovec.
Jedno združenie sa môže uchádzať iba s jedným programom.
Komisia pre uskutočnenie súbehu najneskoršie v lehote 60 dní odo dňa uplynutia lehoty na podanie prihlášky na súbeh vynesie návrh na pridelenie prostriedkov združeniam na realizáciu programov vo verejnom záujme pre Obec Báčsky Petrovec.