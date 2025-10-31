1517 – Martin Luther na dvere zámockého chrámu v nemeckom Wittenbergu pribil 95 téz proti predávaniu odpustkov a neporiadkom v katolíckej cirkvi. Tézy kritizovali a dotýkali sa všetkých kritických bodov, o ktoré sa neskôr počas celej reformácie zápasilo.
1517 – zomrel taliansky maliar Fra Bartolomeo, jeden z posledných florentských renesančných majstrov, predchodca baroka.
1816 – narodil sa americký technik Philo Remington, ktorý zdokonalil pušku nabíjanú zozadu, šijací a písací stroj. Zomrel v roku 1889.
1851 – zomrel metropolita srbskej cirkvi a spisovateľ Petar II. Petrović Njegoš.
1888 – škótsky zverolekár John Boyd Dunlop získal patent na svoj vynález nafukovacej pneumatiky z kaučuku.
1918 – v Turčianskom Sv. Martine sa konalo prvé zasadnutie výkonného výboru Slovenskej národnej rady (SNR).
1952 – USA po prvýkrát vyskúšali vodíkovú bombu.
1961 – z mauzólea na Červenom námestí vyniesli telo sovietskeho vodcu Stalina a pochovali ho vedľa múrov Kremľa.
1984 – dvaja sikhskí členovia osobnej stráže zastrelili indickú političku a štátničku Indiru Gándhíovú, jednu z vedúcich osobnosti hnutia nezúčastnených krajín.
1992 – Katolícka cirkev rehabilitovala talianskeho astronóma, filozofa a fyzika Galilea Galileiho (1564-1642).
2015 – zahynulo 217 pasažierov a sedem členov posádky pri havárii ruského lietadla letiaceho na trase Šarm aš-Šajch – Petrohrad v centrálnej časti Sinajského polostrova. Rusko charakterizovalo toto letecké nešťastie ako teroristický útok.