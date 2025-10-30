Na Starom kontinente sa basketbal hrá v plnom prúde. Predovšetkým ide o novú sezónu EuroLeague 2025/2026. Ide o 26. sezónou modernej éry EuroLeague. Vrátane predchádzajúceho formátu a názvov súťaže, ako napríklad Pohár majstrov FIBA Europe, ide už o 70. sezónu poprednej basketbalovej súťaže európskych mužských klubov.
Od tejto sezóny sa liga rozšírila z 18 na 20 tímov, čo umožnilo klubu Dubai Basketball vstúpiť do súťaže a stať sa tak prvým neizraelským tímom mimo Európy, ktorý bude hrať v lige.
Obhajcom titulu je Fenerbahçe Beko, ktoré v minulej sezóne na F4 v Abú Zabí vo finále porazilo AS Monaco.
V lige teda účasť má 20 tímov, vrátane 17 klubov z predchádzajúcej sezóny, dvoch tímov postúpivších z EuroCupu 2024/2025 a jedného, ktorý získal dlhodobú wildcard.
Z hľadiska aktuálneho diania treba poznamenať, že je za nami sedem odohraných kôl a ôsme sa začína už dnes. Z našich predstaviteľov má zatiaľ lepšie skóre Crvena zvezda (5 : 2). Belehradčania naposledy v utorok doma porazila Lyon ASVEL výsledkom 79 : 65, čím dosiahli piaty triumf zaradom v EuroLeague a siedmy celkovo vo všetkých súťažiach. Tak sa ocitli na treťom mieste a skóre si zlepšiť môžu už dnes večer, keď zohrajú s izraelským celkom Maccabi, ktoré v tejto sezóne hrá slabo a je na predposlednej priečke.
Lepší je zatiaľ iba Hapoel TelAviv, ktorý má skóre 6 : 1 a šiesty triumf v elitnej súťaži dosiahol práve včera proti večnému rivalovi červeno-bielych – Partizanu.
Čierno-bieli slabšie otvorili súťaž, nachádzajú sa len na 15. mieste so skóre 3 : 4, takže na eventuálny lepší výkon sa bude musieť skvalitniť aj forma. Od začiatku ligy hrajú striedavo a na princípe teplé – chladné. Zatiaľ sa im nepodarilo dosiahnuť sériu lepších výkonov, ktoré by stabilizovali situáciu a prispeli k posunu na tabuľke EuroLeague.
V 8. kole privíta Partizan doma už zajtra Barcelonu, ktorá je na papieri nepríjemným súperom, hoci aj katalánsky klub zatiaľ má „len“ 4 : 3.
Ak sa pozrieme na rebríček celkovo, je vidno, že sa situácia v európskom basketbale na začiatku sezóny trochu zmenila. V čele je spomenutý Hapoel, nasledujú Žalgiris a Crvena zvezda, len potom Panathinaikos a Olympiacos. Real Madrid je na 11. pozícii a aktuálny majster Európy Fenerbahçe Beko na 12. mieste.
Zmeny aj v európskom basketbale
Dňa 19. júna bolo schválené pridelenie dlhodobých tzv. wildcard niekoľkým klubom s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť EuroLeague a podporiť jej strategické rozšírenie na 20 tímov.
Trojročnú wildcard, ktorá trvá do sezóny 2027/2028, získali kluby Crvena zvezda, Partizan, Valencia Basket a Virtus Bologna, zatiaľ čo až päťročnú wildcard, až do sezóny 2029/2030, získal klub Dubai Basketball.
Napríklad Alba Berlín sa rozhodla hrať v Basketball Champions League pod záštitou FIBA Európa a po 24 rokoch tak opustila EuroLeague, v ktorej súťažila dosiaľ.
V nadchádzajúcich rokoch bude určite zaujímavé sledovať vývoj EuroLeague, predovšetkým vzhľadom na ambíciu NBA založiť NBA Európa. Už bola oficiálne potvrdená spolupráca medzi organizáciami FIBA a NBA a je známe, že projekt sa bude volať NBA Európa.
Okrem faktu, že pôjde o konkurenta Euroligy, je však o projekte známych len málo informácií. V posledných dňoch prebiehali rôzne rokovania na uvedenú tému, no dostupné informácie sú zatiaľ stále len minimálne.