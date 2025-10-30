Včerajší deň v Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici patril historickej téme – prvej svetovej vojne a Dňu prímeria. Pri tejto príležitosti bola zorganizovaná otvorená hodina, na ktorej sa spojili predmety dejepis a geografia, ako aj tvorivé schopnosti žiakov, aby spoločne predstavili udalosti, ktoré formovali svetové dejiny.
Na hodine sa zúčastnili žiaci tried 8. 3 a 6. 3, ktorí pod vedením svojich profesoriek kreatívne spracovali túto tému. Diskutovalo sa o situácii vo svete pred vypuknutím konfliktu, o priebehu bojov, ako aj o následkoch, ktoré výrazne ovplyvnili ďalší vývoj krajín a životy ľudí.
Súčasťou programu bola aj krátka divadelná scénka s názvom Každodenný život vo vojne v rôznych častiach sveta. O jej prípravu sa postarali žiačky Ivana a Ema Mravíkové z triedy 8. 3, ktoré sa ujali organizačnej aj tvorivej úlohy. Spolu s nimi vystúpili aj Anja Nestorová, Elena Aleksićová a Vierka Svetlíková. Predstavenie umožnilo prítomným lepšie pochopiť, ako vojna zasiahla obyčajné rodiny a každodenný život ľudí na rôznych miestach sveta.
Profesorky Zuzana Kutaleková a Monika Jepurová vyjadrili veľkú spokojnosť s prácou svojich žiakov.