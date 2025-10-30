Prvé novembrové číslo Hlasu ľudu zdobí titulná fotografia z osláv 105. výročia pôsobenia SKC Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade a príspevok z programu prináša rubrika Kultúra.
Vo vstupnej rubrike Týždeň je obvyklý prehľad 168 hodín prezidenta Srbska a z príspevkov vysúvame záznam z klobásového festivalu v Košťanoch nad Turcom, na ktorom sa zúčastnili aj petrovské tímy.
V rubrike Naše dediny sme zaznamenali spomienku na martýrov umučených pred 84 rokmi, vynovenie podchodu na železničnej stanici v Kysáči, inštaláciu zborového farára Slađana Daniela Srdića v Padine, ako i oslavu storočnice kovačického včelárskeho spolku s premiérou knihy 100 rokov Kovačického včelárskeho spolku 1925 – 2025. Rubriku zvlášť skrášlili lienkari kysáčskej škôlky a ich kvapôčky z dažďa, ako i bohatý program pre žiakov počas Detského týždňa v Pivnici. Kysáčski penzisti boli na zájazde v Krupnji a na Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci najlepším žiakom udelili štipendiá. Uvádzame príspevky aj z činnosti Spolku kulpínskych žien, z Rezancovej zábavy vo Vojlovici, ale aj o vandalizme v Petrovci, kde skupina mladistvých ľudí zdemolovala a odtrhla drevené zábradlie na Mostíku Zuzky Medveďovej
V prílohe Detský kútik nechýbajú ani práce najmladších prispievateľov na tému jesene. Tematická príloha Životný štýl prináša rozhovor s majiteľkou súkromnej ambulancie Gordanou Jokovićovou, ktorú prednedávnom otvorili v Kovačici, a ďalší v poradí text pre milovníkov astronómie. Informujeme aj o otvorení výstavy Tehnoklizma Božidara Mandića, ktorá sa uskutoční 6. novembra v Novom Sade. Dvadsať rokov na hudobnej scéne je i skupina Kandráčovci, ktorá prispela k renesancii folklóru na Slovensku, o čom sa tiež môžete dozvedieť v prílohe Životný štýl. Nechýbajú ani recepty chutných jedál v podrubrike Varíme s Vami.
Z obsahu kultúrnej rubriky Hlas ľudu na prečítanie ponúka Medzinárodnú konferenciu v Kovačici venovanú Zuzane Chalupovej, záznam z tlačovej besedy v matičnom ústredí v Petrovci, ako i z volieb novej predsedníčky MOMS B. Petrovec. Pripomíname, že vyšlo i nové číslo mládežníckeho časopisu Vzlet. Slováci na Slovensku si pripomenuli 80. výročie jestvovania Spolku Slovákov z Juhoslávie, v Kysáči usporiadali humanitárny koncert a petrovskí a kovačickí gymnazisti sa zúčastnili na 20. Putovnej súťaži v Nadlaku. Nechýba ani záznam z prezentácie knihy Osamdesetologija autora Nikolu Petkova v Kovačici a výklad knihy o dejinách pivnického futbalu FK Slávia – to sme my : sto rokov futbalu v Pivnici. V Kovačici doznela kvalifikačná časť Rozspievaných klenotov a v Starej Pazove sa konajú prípravy na 23. Rozospievaný Sriem. Neprehliadnite ani výzvu na účasť na festivale Letí pieseň, letí a výzvu na predkladanie príspevkov na 15. výtvarnícke snemovanie Pohľady na súčasné výtvarné umenie.
Pre milovníkov športu je tu päť strán riportov zo zápasov v našich dedinách. Nechýba ani článok zo slávnostného zasadnutia Športového zväzu Obce B. Petrovec, na ktorom udelili ceny najúspešnejšiemu športovcovi a športovému kolektívu v Báčskopetrovskej obci za rok 2024.
Na obálke tohto čísla Hlasu ľudu sa nachádza ďalší z účastníkov Matičného turnaja v Pivnici – mužstvo MOMS Kovačica.