Prezident Srbska Aleksandar Vučić označil situáciu okolo spoločnosti NIS a súvisiacich amerických sankcií za veľmi zložitú a ťažkú.
Ako povedal, v súvislosti s budúcim vlastníctvom NIS existujú rôzne zámery a špekulácie.
„Neviem, aký bude zámer – niektorí sa pokúsia o to, aby vlastníctvo prevzali nejaké fondy. Či to Američania prijmú alebo nie, to neviem,“ uviedol prezident.
Napriek týmto medzinárodným výzvam, ktoré sú podľa neho „doslova na dennej báze“, zdôraznil, že jeho prvoradou povinnosťou je zabezpečiť normálne zásobovanie pre národ, a túto úlohu podľa jeho slov Srbsko splní.
Prezident však odmietol zverejniť akékoľvek podrobnosti o možných riešeniach a rokovaniach.
„Bolo by z mojej strany nezodpovedné hovoriť teraz o tom, čo sa deje v niektorých častiach sveta a kto čo ponúka,“ dodal.