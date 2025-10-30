Združenie petrovských výtvarných umelcov pozýva záujemcov na jedinečný umelecký zážitok – výtvarný tábor pre všetkých, ktorí chcú skúsiť maľovanie na plátne, bez ohľadu na to, či maľovať vedia alebo nie. Tábor sa bude konať 8. novembra v priestoroch Turistickej organizácie Báčsky Petrovec.
„Príďte sa pobaviť, naučiť niečo nové, vyjadriť sa kreatívne v príjemnej atmosfére s hudbou a občerstvením,“ odkazujú z petrovského ZPVU a na to sa nadväzujú slovami: „Nemusíte byť umelcom, ale možno ho v sebe objavíte.“
Tábor je určený pre všetkých, bez ohľadu na to, či ide o skúsených maliarov alebo začiatočníkov.
Téma je voľná a maľovať sa bude štetcom a akrylovými alebo olejovými farbami na plátne. Členovia ZPVU sa postarajú o to, aby mali účastníci tábora všetko potrebné, a zároveň im radi poradia a pomôžu pri tvorbe.
Pre účastníkov bude zabezpečený materiál na maľovanie (farby, štetce, plátna, palety a iné maliarske pomôcky), občerstvenie atď. Zdôrazňujú, že je účasť bezplatná, no potrebné je objednať si miesto prihláškou do inboxu ZPVU, na tel. číslo: 069 2281463 alebo na e-mail: zpvubp@gmail.com. Prihlášky je potrebné zaslať do 2. novembra.