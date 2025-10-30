Tatjana Macurová, ministerka bez kresla vo vláde Srbska, zodpovedná za koordináciu aktivít v oblasti rodovej rovnosti, predchádzania násiliu páchanému na ženách a politického a ekonomického posilnenia postavenia žien, poukázala na dôležitosť neformálnych opatrovateľov a hodnotu neplatenej práce v domácnosti.
V Európskom dome v Belehrade, kde si včera pripomenuli Medzinárodný deň starostlivosti a podpory, Macurová zdôraznila, že neplatená práca nie je len ekonomickou otázkou, ale aj otázkou spravodlivosti, solidarity a rovnakých príležitostí.
Uviedla, že tento deň nám pripomína jeden z najdôležitejších a často najmenej uznávaných pilierov každej spoločnosti – neplatenú prácu, ktorá udržiava rodinu a spoločnosť.
„Podľa výskumu využívania času ženy trávia denne dvakrát toľko času pri domácich prácach a starostlivosti o svoju rodinu ako muži. To znamená, že okrem svojich profesionálnych povinností ženy nesú aj obrovské, neviditeľné bremeno domácich prác,“ povedala.
Ministerka vyzvala na zmenu spoločenských vzorcov, ktoré uznávajú starostlivosť a podporu výlučne ako ženskú prácu, a povedala, že je nevyhnutné, aby sme spolupracovali na tom, aby sa starostlivosť a podpora stali spoločnou zodpovednosťou všetkých členov rodiny a spoločnosti.
Zdroj: srbija.gov.rs