1869 – otvorené bolo Národné divadlo v Belehrade.
1905 – ruský cár Mikuláš II. Romanov ponúkol Októbrovým manifestom širšie volebné právo a zvolené zhromaždenie (Duma) so zákonodarnou právomocou. Zákonné návrhy museli byť odvtedy potvrdené aj Dumou. Do tohto času v Rusku neexistovali žiadne prvky parlamentarizmu.
1910 – zomrel švajčiarsky filantrop Jean Henri Dunant, tvorca myšlienky Červeného kríža, jeden zo zakladateľov Medzinárodného výboru Červeného kríža v roku 1863 a nositeľ Nobelovej ceny za mier z roku 1901.
1918 – v Turčianskom Sv. Martine sa konalo deklaračné zhromaždenie okolo 200 slovenských politických predstaviteľov, ktoré prijalo Deklaráciu slovenského národa, pripravenú evanjelickým kňazom Samuelom Zochom. Deklarácia oficiálne zrušila spojenie Slovákov s Uhorskom a stala sa štátoprávnym aktom prispievajúcim k vzniku Československa.
1922 – vodca fašistov Benito Mussolini zostavil novú vládu.
1995 – občania kanadskej provincie Québec rozhodli v referende, že táto najväčšia frankofónna provincia zostane súčasťou Kanady.
2020 – v Egejskom mori, s epicentrom medzi gréckym ostrovom Samos a tureckým Izmirom, došlo k ničivému zemetraseniu s magnitúdou 7,0. V Izmire a okolí zahynulo 117 osôb a v Grécku dve. Zranených bolo 1 053 ľudí a približne 15 000 zostalo bez domova.