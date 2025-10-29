Správa pre agrárne platby vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie pre organickú živočíšnu výrobu na rok 2025. Žiadosti sa podávajú do 24. novembra výlučne prostredníctvom platformy eAgrar, respektíve portálu ePodsticaji.
Touto výzvou sú pokryté podpory pre prémie za mlieko vyprodukované metódami organickej výroby za IV. štvrťrok 2024, ako aj za I., II. a III. štvrťrok 2025, organické hospodárske zvieratá – pre kvalitné chovné dojnice a mäsové kravy a býky, kravy na odchov teliat na výkrm, kvalitné chovné ovce, barany, kozy a capy, prasnice a kance, včelie úle, rodičovské sliepky ťažkého a ľahkého typu, rodičovské moriaky, kvalitné chovné matice kapra a pstruha, ako aj produkciu konzumných rýb.
Maximálna celková suma podpory, ktorú môže žiadateľ získať v jednom kalendárnom roku za organickú živočíšnu výrobu, je 55 000 000 dinárov.