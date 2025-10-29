Predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová sa dnes stretla s primátorom Terstu Robertom Dipiacom, s ktorým hovorila o možnostiach posilnenia spolupráce medzi AP Vojvodina a týmto talianskym mestom.
V rozhovore zdôraznili význam medziregionálnych projektov a spoločných iniciatív, ktoré prispievajú k rozvoju spolupráce a zlepšeniu vzťahov.
Predsedníčka a primátor sa zhodli, že srbská spoločnosť v Terste má dôležité miesto a úlohu, pričom svojim pôsobením už desaťročia prispieva k prepojovaniu obidvoch národov.
Stretnutia sa zúčastnil aj konzul Republiky Srbsko v Terste Nikola Paunović.