Dvadsiaty šiesty ročník Prehliadky amatérskych výtvarných umelcov Vojvodiny je najrozsiahlejším umeleckým podujatím vo Vojvodine. Predchádzajú jej oblastné kolá, pričom jedno z nich pre Juhobáčsky región sa uskutočnilo v druhej polovici októbra, presnejšie 20. októbra, vo Futogu. Hostiteľom tejto regionálnej umeleckej prehliadky bolo Kultúrne centrum Mladosť.
Prehliadky sa zúčastnilo 68 umelcov z 5 umeleckých združení z Nového Sadu, Kysáča, Báčskeho Petrovca, Báčskej Palanky a Vrbasu. Zúčastnili sa jej aj umelci zo Združenia petrovských výtvarných umelcov z Báčskeho Petrovca a z Umeleckého spolku Michala Geržu z Kysáča. Z dvadsiatich prihlásených diel aktívnych členov petrovského združenia umelcov postúpilo na pokrajinskú prehliadku na základe výberu selektora až 11 a zo štyroch prác autoriek z Kysáča dve.
„Viac ako 1 000 umelcov z celej Vojvodiny vystavovalo svoje diela v miestnych galériách. Z nich sa viac ako 200 najkvalitnejších diel zúčastní 6 regionálnych umeleckých prehliadok (Báčska Topola, Kula, Inđija, Nový Bečej, Futog a Kovačica). Tohtoročný selektor Mile Ignjatović, historik umenia, vybral zo 120 diel tie najlepšie pre Pokrajinskú prehliadku výtvarníkov amatérov, ktorá sa bude konať v Novom Bečeji v nedeľu 9. novembra,“ uviedol tajomník Zväzu umeleckej tvorby ochotníkov Vojvodiny Savo Mučibabić.
K tomu ešte dodal: „Usporiadanie prehliadok a festivalov vo všetkých oblastiach umeleckej tvorby má, ako sa nám zdá, osobitný význam z hľadiska podpory a zdokonaľovania každého druhu ochotníckej tvorivosti vo Vojvodine a najmä pre jej širšiu afirmáciu. Tento spôsob výberu spolu s možnosťou odbornej konzultácie so selektormi a členmi poroty prispieva k tomu, že má prehliadka výrazne vzdelávací charakter. Je to zároveň príležitosť pre autorov, aby sa oboznámili s úspechmi, poetikou a maliarskymi technikami iných autorov. Prehliadky významne prispeli k popularizácii mnohých autorov a otvorili im cestu k členstvu v profesijných združeniach, ale prispeli aj k afirmácii výtvarného umenia vo všeobecnosti, ako aj niektorých autentických, doteraz širokej verejnosti neznámych, výtvarných techník.“