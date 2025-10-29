Prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali dnes vyhlásil, že sa pracuje na hľadaní riešení pre spoločnosť NIS a zdôraznil, že štát neumožní ohrozenie energetickej stability a bezpečnosti.
Ako povedal, situácia okolo spoločnosti NIS vytvára neistotu ohľadom hodnotenia, ktoré Medzinárodný menový fond (MMF) zajtra poskytne Srbsku.
„Mali sme veľmi dôležitý a nijako ľahký rozhovor s MMF. Splnili sme všetky reformné ciele, ktoré sme si stanovili, a budeme ich naďalej plniť. Pripomeniem, že sme jediná krajina v regióne západného Balkánu, ktorá má investičný úverový rating a zároveň jediná krajina, kandidátka na plnoprávne členstvo v EÚ, ktorá tento rating vlastní,“ povedal Mali.
Minister uviedol, že dnes ráno sme mali na účte 459 miliárd dinárov, čo podľa jeho slov svedčí o stabilite našich financií.